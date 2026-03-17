В Якутии в рамках проекта по снижению СО2 внедрят устойчивое северное животноводство

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Эксперты Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и Арктического научно-исследовательского центра (АНИЦ) Республики Саха (Якутия) планируют реализовать в Якутии климатический проект в сфере поглощения углекислого газа путем внедрения устойчивого северного животноводства. Об этом сообщила ТАСС директор АНИЦ, кандидат экономических наук Надежда Красильникова.
Организации подписали соглашение о сотрудничестве на полях конференции «Арктика в эпоху перемен». Подписи в документе поставили директор АНИЦ Надежда Красильникова и гендиректор ПОРА Максим Данькин.
«Мы запустим проект по поглощению CO2 через устойчивое северное животноводство. Это поможет реконструировать и защитить природные ландшафты тундры и лесотундры, превратив их в тундростепь, которая сохранит экосистемы Крайнего Севера, включая вечную мерзлоту», — рассказала Красильникова.
Она добавила, что экономический эффект проекта планируется за счет производства дополнительного объема продукции северного животноводства и получения компенсационных финансовых ресурсов за счет достижения климатического эффекта — поглощения углерода биомассой и почвами — формированием и реализацией углеродных единиц.
В Якутии к отраслям северного традиционного животноводства относятся разведение крупного рогатого скота, табунное коневодство, домашнее оленеводство в суровых климатических условиях.
Ранее эксперты АНИЦ зарегистрировали в Роспатенте базу данных, предназначенную для хранения сведений о климатических рисках, существующих на территории Якутии. Разработка предназначена для хранения показателей, характеризующих климатические риски в разрезе всех 34 муниципальных районов и Якутской агломерации. Она содержит оценку площади и населения, которые подвержены климатическим рискам.
В апреле 2025 года в Якутии был утвержден региональный план адаптации к изменению климата на 2025−2027 годы. Координацию работы по реализации плана осуществляют министерство экономики и министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства республики. Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия) выступает исполнителем научно-аналитических работ по оценке рисков и обоснованию необходимых адаптационных решений.