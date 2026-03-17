В Якутии в рамках проекта по снижению СО2 внедрят устойчивое северное животноводство

Ранее эксперты АНИЦ зарегистрировали в Роспатенте базу данных, предназначенную для хранения сведений о климатических рисках, существующих на территории Якутии. Разработка предназначена для хранения показателей, характеризующих климатические риски в разрезе всех 34 муниципальных районов и Якутской агломерации. Она содержит оценку площади и населения, которые подвержены климатическим рискам.