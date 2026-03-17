Эксперт рассказал, где может скрываться от иранских ударов Нетаньяху

Матвийчук предположил, что сейчас израильский премьер соблюдает меры предосторожности, чтобы остаться в живых.
«Вероятно, он просто скрывается в Израиле, окружив себя службой безопасности, скорее всего, где-то в подземных бункерах. Нетаньяху не сбежит в Европу, потому что ему этого не простит еврейское общество. Он втянул его в войну. И обязан руководить страной хотя бы до тех пор, пока его не переизберут», — объяснил эксперт.
Он добавил, что скрываться в Европе для Нетаньяху — опасный вариант из-за мусульманских диаспор. Матвийчук уточнил, что премьер-министр Израиля вынужден ждать, пока прекратятся удары вблизи его офиса. Эксперт уточнил, что эти атаки очевидно сигнализируют о намерениях Ирана.
17 марта СМИ сообщили, что иранские ракеты поразили объекты в Израиле и здание рядом с офисом премьер-министра страны Нетаньяху. Ранее американский политик Джексон Хинкл выразил предположение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мертв. Он обратил внимание на видео в соцсети с главой израильского правительства, в котором якобы есть признаки генерации с помощью ИИ.