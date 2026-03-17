Эксперт рассказал, где может скрываться от иранских ударов Нетаньяху

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху может прятаться в одном из подземных укрытий на территории своей страны. Политик вынужден находиться в бункере, так как понимает, что является целью для иранцев, стремящихся отомстить за убийство верховного лидера Али Хаменеи. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт напомнил, что премьер-министр Израиля последние несколько дней не появляется на публике. Собеседник NEWS.ru выразил уверенность, что Нетаньяху знает, что Иран намерен его ликвидировать.

Матвийчук предположил, что сейчас израильский премьер соблюдает меры предосторожности, чтобы остаться в живых.

«Вероятно, он просто скрывается в Израиле, окружив себя службой безопасности, скорее всего, где-то в подземных бункерах. Нетаньяху не сбежит в Европу, потому что ему этого не простит еврейское общество. Он втянул его в войну. И обязан руководить страной хотя бы до тех пор, пока его не переизберут», — объяснил эксперт.

Он добавил, что скрываться в Европе для Нетаньяху — опасный вариант из-за мусульманских диаспор. Матвийчук уточнил, что премьер-министр Израиля вынужден ждать, пока прекратятся удары вблизи его офиса. Эксперт уточнил, что эти атаки очевидно сигнализируют о намерениях Ирана.

17 марта СМИ сообщили, что иранские ракеты поразили объекты в Израиле и здание рядом с офисом премьер-министра страны Нетаньяху. Ранее американский политик Джексон Хинкл выразил предположение, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мертв. Он обратил внимание на видео в соцсети с главой израильского правительства, в котором якобы есть признаки генерации с помощью ИИ.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше