Семью выселяют из «немцовского дома» в Нижнем Новгороде

Судебные приставы Советского района приступили к принудительному выселению семьи предпринимателей Вознюк из дома № 134 на улице Агрономической. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Здание известно как «немцовский дом» — здесь жил первый нижегородский губернатор Борис Немцов. Семья Вознюк, построившая к дому офисно-жилой пристрой с двухуровневой квартирой, лишилась недвижимости еще в 2018 году, продав ее ради спасения компании ПАО «Продмонтаж» от банкротства.
Судебные тяжбы между бывшими владельцами и покупателем Александром Ерухимовым длились восемь лет. Елена Вознюк настаивала в судах, что сделка совершалась на кабальных условиях по заниженной цене, а инвесторы обманули ее, не дав выкупить активы обратно. Однако суды всех инстанций встали на сторону покупателя, не найдя доказательств принуждения. Представители нового владельца, напротив, обвинили экс-предпринимателей в затягивании процесса и назвали ситуацию восьмилетним удерживанием чужого имущества.
Несмотря на решение суда о выселении, принятое в сентябре 2025 года, семья оставалась в квартире. В ходе визита приставов 17 марта 2026 года Елена Вознюк попросила об отсрочке, сославшись на отсутствие альтернативного жилья и тяжелое состояние здоровья супруга. На данный момент приставы дали семье время на вывоз личных вещей из помещения площадью 314 кв. м.
