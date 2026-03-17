Из аэропорта Перми запустят прямые авиарейсы в Петрозаводск

В расписании Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино») появилась информация о начале программы прямых перелетов в Петрозаводск. Пермский край свяжет с Карелией авиакомпания «ЮВТ АЭРО».
Воздушные судна начнут выполнять полеты еженедельно по средам с 6 мая по 21 октября 2016 года. Вылет из «Большого Савино» — в 14:40, прилет в аэропорт назначения — 17:05. Время в пути — 4 часа 25 мин.
Ранее авиакомпания сообщила о начале полетной программы по маршруту «Пермь — Усинск» и начале продажи билетов. Рейсы выполняются два раза в неделю по вторникам и четвергам на самолете Bombardier CRJ-200. Программа полетов рассчитана до 22 октября 2026 года.
Стоимость авиабилета при условии покупки через официальный сайт авиакомпании составляет от 5 730 ₽ В стоимость входит провоз багажа весом до 10 кг и ручная кладь до 5 кг. Время в полете составляет полтора часа.