Поголовье крупного рогатого скота в Калининградской области выросло на 7,1%

В сельскохозяйственных организациях в январе 2026 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 12,2%, производство молока увеличилось на 3,8%. Надои молока на 1 корову в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях в январе 2026 года составили 981 килограмм, что на 32 килограмма (3,4%) больше соответствующего периода 2025 года, яйценоскость кур-несушек — 27 яиц, количество не уменьшилось и соответствует прошлому году.