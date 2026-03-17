Поголовье крупного рогатого скота в Калининградской области выросло на 7,1%

На конец января 2026 года в хозяйствах всех категорий Калининградской области поголовье крупного рогатого скота, по расчетным данным, составило 158,5 тыс. голов (на 7,1% больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), поголовье коров — 72,6 тыс. голов (на 1,4% меньше), овец и коз — 64,3 тыс. голов…

Источник: Янтарный край

На конец января 2026 года в хозяйствах всех категорий Калининградской области поголовье крупного рогатого скота, по расчетным данным, составило 158,5 тыс. голов (на 7,1% больше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), поголовье коров — 72,6 тыс. голов (на 1,4% меньше), овец и коз — 64,3 тыс. голов (на 1,2% меньше), свиней — 366,6 тыс. голов (на 2,0% больше), птицы — 3597,6 тыс. голов (на 2,5% больше).

В январе 2026 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено: скота и птицы на убой (в живом весе) 12,3 тыс. тонн, молока — 19,7 тыс. тонн, яиц — 26,1 млн штук.

Удельный вес хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме производства скота и птицы на убой (в живом весе) составил 4,9%, молока — 15,8%.

В сельскохозяйственных организациях в январе 2026 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 12,2%, производство молока увеличилось на 3,8%. Надои молока на 1 корову в крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях в январе 2026 года составили 981 килограмм, что на 32 килограмма (3,4%) больше соответствующего периода 2025 года, яйценоскость кур-несушек — 27 яиц, количество не уменьшилось и соответствует прошлому году.

Соответствующие данные приводит Калининградстат.