Окна здания общежития ВолГУ зажглись в честь юбилея в виде цифры 40

В Волгоградском государственном университете отмечают юбилей общежития вуза. В честь знаменательной даты окна 14-этажного здания зажглись в виде цифры 40.
«Ровно столько лет назад, в 1986 году, общежитие впервые приняло первых студентов. С тех пор оно стало вторым домом для тысяч ребят из России и мира», — рассказывают в профсоюзной организации ВолГУ.
Строительство здания, расположено поблизости от главного учебного корпуса университета, началось в 1978 году. Участие в нем принимали не только специалисты, но и студенты, сотрудники и преподаватели. Первые 200 жильцов общежитие приняло в 1986-м.
В настоящее время общежитие рассчитано на 1 022 места. Кроме благоустроенных комнат на двух и трех проживающих здесь есть условия для занятия спортом, места для отдыха и самостоятельных занятий, а также бытовые помещения.
