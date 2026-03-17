Вашингтон
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Окна здания общежития ВолГУ зажглись в честь юбилея в виде цифры 40

Строительство здания, расположено поблизости от главного учебного корпуса университета, началось в 1978 году.

В Волгоградском государственном университете отмечают юбилей общежития вуза. В честь знаменательной даты окна 14-этажного здания зажглись в виде цифры 40.

«Ровно столько лет назад, в 1986 году, общежитие впервые приняло первых студентов. С тех пор оно стало вторым домом для тысяч ребят из России и мира», — рассказывают в профсоюзной организации ВолГУ.

Строительство здания, расположено поблизости от главного учебного корпуса университета, началось в 1978 году. Участие в нем принимали не только специалисты, но и студенты, сотрудники и преподаватели. Первые 200 жильцов общежитие приняло в 1986-м.

В настоящее время общежитие рассчитано на 1 022 места. Кроме благоустроенных комнат на двух и трех проживающих здесь есть условия для занятия спортом, места для отдыха и самостоятельных занятий, а также бытовые помещения.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что в вузах и колледжах увеличат число бюджетных мест.