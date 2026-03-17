Отопительный сезон пока не планируют завершать в Нижнем Новгороде

Несмотря на теплую погоду за окном, в Нижнем Новгороде пока не планируют завершать отопительный сезон. Об этом сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода.
— Дата окончания отопительного периода устанавливается органом местного самоуправления с учетом достижения нормативной среднесуточной температуры наружного воздуха, установленной законодательством Российской Федерации, — объяснили в департаменте.
Отметим, для отключения отопления среднесуточная температура воздуха должна быть выше +8 градусов в течение пяти дней.