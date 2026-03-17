Спортсменка из Уфы Алсу Миназова покинула шоу «Титаны» в шаге от финала

В минувшее воскресенье на канале ТНТ показали восьмой выпуск шоу «Титаны. Битва сезонов». В проекте встретились сильнейшие участники трех предыдущих сезонов, чтобы выяснить, кто станет абсолютным чемпионом и получит 10 миллионов рублей. Башкирию в четвертом сезоне представляли пятеро спортсменов: слаломистка Алсу Миназова, экс-чемпион Top Dog Наим Давудов, самый сильный человек региона Руслан Садыков, мастер спорта по тяжелой атлетике Ян Хуат и мастер спорта международного класса по шорт-треку Эмиль Карнеев. Мужчины выбыли на ранних этапах, а вот Алсу продержалась до восьмого выпуска, но в итоге тоже покинула проект.
В восьмом выпуске участникам предстояло пройти сложное испытание — вращение кистей с прямым грифом. За 15 минут нужно было намотать на катушку 12,5 метра каната. Алсу была уверена, что справилась и дополнительные этапы ей не грозят, но ее результаты оказались хуже ожидаемых. Вместе с 20 другими спортсменами она попала на дополнительное испытание — «Тройное перетягивание каната». Задача заключалась в том, чтобы быстрее соперников выбросить за пределы ринга пять бочек своего цвета. Алсу соревновалась в паре с Земфирой Алиевой из команды первого сезона. Несмотря на поддержку сокомандника Георгия Славароссова, который назвал ее чемпионкой, доказанной сезон за сезоном, наша землячка проиграла.
После поражения Алсу призналась, что ей было больно и грустно подвести ребят, которые в нее верили. Она назвала себя слабой в этот день. Команда зеленых проводила ее аплодисментами и криками «Ты наш титан, ты наш герой». Девушка покинула проект, еле сдерживая слезы.
По итогам восьмого выпуска первое место в командном зачете снова заняла команда второго сезона. В борьбе за главный приз продолжают участвовать 20 атлетов, из них 19 представляют команду третьего сезона и 14 — команду первого.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.