Пермские УК оштрафовали почти на 4 млн рублей за плохую уборку снега

В Перми управляющим компаниям выписали штрафы на общую сумму около 4 миллионов рублей из-за несвоевременной уборки снега и наледи во дворах и на крышах домов. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры сообщил исполняющий обязанности руководителя краевой инспекции государственного жилищного надзора Олег Украинский.