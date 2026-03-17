Пермские УК оштрафовали почти на 4 млн рублей за плохую уборку снега

Только за последнюю неделю уже назначены штрафы на сумму 1,25 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Перми управляющим компаниям выписали штрафы на общую сумму около 4 миллионов рублей из-за несвоевременной уборки снега и наледи во дворах и на крышах домов. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры сообщил исполняющий обязанности руководителя краевой инспекции государственного жилищного надзора Олег Украинский.

По его словам, решения о наказании для всех компаний, нарушивших правила зимней уборки, будут рассматриваться в период с 20 марта по 8 апреля.

Также глава инспекции отметил, что в марте управляющим организациям вынесли более 300 предупреждений. Причиной стало то, что многие из них не отвечают вовремя на жалобы жителей по поводу содержания домов.