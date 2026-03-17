Вскрытие рек в Нижегородской области ожидается в конце марта — начале апреля

Активная фаза весеннего половодья начнется в Нижегородской области в ближайшие одну-две недели. С таким прогнозом на заседании комитета по экологии Законодательного собрания выступила начальник Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Людмила Филина, передает корреспондент «КП-Нижний Новгород».
— По предварительным данным, на территории региона складываются предпосылки для формирования весеннего половодья выше уровня среднемноголетних значений, — сообщила синоптик.
В нижнем течении реки Оки максимальный уровень воды ожидается на 1,5−2 метра выше нормы, на Керженце, Ветлуге — от 0,5 до 1 метра.
По данным метеорологов, процессам ледохода способствует установившаяся теплая погода. Дневные температуры уже достигают +9…+14°C, хотя ночью сохраняются слабые минусовые значения. При этом снегозапасы остаются высокими — в бассейне Чебоксарского водохранилища они составляют 210−230% от нормы, а в Горьковском водохранилище — 130−160% от нормы.
В региональном управлении МЧС призвали муниципалитеты усилить мониторинг гидрологической обстановки. Особое внимание спасатели рекомендуют уделить затороопасным участкам на малых реках, которые традиционно являются основным источником подтоплений.
По данным министерства безопасности, 141 населенный пункт Нижегородской области находится в зоне риска подтопления. В этих районах проживают 41,6 тысячи человек. В период половодья организованы 150 пунктов временного размещения, которые смогут вместить 52,5 тысячи человек.