Людям старше 40 лет предложили дать право на второе бесплатное образование

Слуцкий призвал дать бесплатное второе высшее образование людям старше 40 лет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в разговоре с РИА Новости предложил предоставить людям старше 40 лет право на бесплатное второе высшее образование по востребованным высокотехнологичным специальностям, в том числе в области создания беспилотных авиасистем.

«Мы выступаем за то, чтобы принять законодательные решения о предоставлении возможности для получения второго высшего образования на безвозмездной основе в высокотехнологичных, по востребованным государством специальностям, в частности, в области создания беспилотных авиасистем», — сказал Слуцкий.

Лидер партии отметил, что в России есть колоссальный кадровый резерв, который не используется.

«По данным Росстата, у нас численность рабочей силы старше 40 лет — более 34 миллионов человек. Средний возраст рабочей силы в России растет каждый год — он уже приближается к 43 годам», — добавил он.

