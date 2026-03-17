Росгвардия раскрыла историкам секреты спецподразделений на круглом столе в Калининграде

В преддверии 10-летия ведомства и 215-летия войск правопорядка Калининградское отделение Российского военно-исторического общества организовало круглый стол на.

Источник: Kaliningradnews

базе спецподразделений Росгвардии. Участников встретил заместитель командира ОМОН «Град», который рассказал гостям о десятилетней истории ведомства, особенностях службы и боевых задачах, выполняемых как в мирное, так и в военное время.

Историки, краеведы и экскурсоводы возложили цветы к памятнику погибшим бойцам спецназа МВД. Затем прошла дискуссия о становлении ведомства, его целях и задачах. Сотрудник Библиотеки-музея Советской книги Вадим Лугов прочитал лекцию, приуроченную к юбилею.

В завершение гости поблагодарили росгвардейцев за встречу и поздравили с наступающим праздником.