Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области пошла на спад

В Воронежской области наметилась тенденция к снижению заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По оперативным данным регионального управления Роспотребнадзора, с 9 по 15 марта за медицинской помощью с симптомами простуды обратились 10 784 жителя региона.
Показатели текущей недели демонстрируют положительную динамику: количество заболевших уменьшилось почти на 8% по сравнению с предыдущей неделей. Для сравнения, в период со 2 по 8 марта ОРВИ заболело около 11,7 тысячи человек.
Традиционно наиболее уязвимой категорией остаются дети. В возрастную структуру заболевших за прошедшую неделю вошли 4 754 ребенка младше 14 лет. Однако и здесь видно снижение: неделей ранее число несовершеннолетних пациентов с ОРВИ составляло порядка 5,2 тысячи.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что, несмотря на спад заболеваемости, вирусы продолжают циркулировать. В ведомстве призвали жителей области не пренебрегать мерами личной профилактики, не заниматься самолечением, а своевременно обращаться к врачам, чтобы избежать развития осложнений.