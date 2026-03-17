Губернатор анонсировал выезд в Советск с проверкой

Выездное заседание с участием министров регионального правительства на следующей неделе проведут в Советске. О предстоящем выезде рассказал 17 марта на оперативном совещании губернатор Алексей Беспрозванных.
— Обсудим вопросы города Советска. В прошлом году мы обсуждали стратегию развития города. Я бы хотел проверить, как она реализуется. Потому что и инвестиционные проекты мы туда планируем завести. Есть и ряд других вопросов, — сказал глава региона.
Также он анонсировал встречу с активом города. Традиционно на таких встречах местные жители задают вопросы и выступают с жалобами, ожидая скорейшего решения.