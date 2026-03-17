Челябинские спасатели отправились на помощь Белгороду

Сотрудники Челябинской городской спасательной службы выехали в командировку в Белгород. В течение месяца они будут помогать местным жителям, которые регулярно сталкиваются с последствиями террористических атак.
Решению спасателей предшествовали договорённости с руководством Белгорода. Город официально обратился за помощью, зная, что челябинские специалисты способны оперативно включиться в работу и взять на себя часть нагрузки. Опыт челябинских специалистов, их сноровка и экипировка позволяют выполнять самые сложные аварийно‑спасательные работы даже в непростых условиях.
В составе отправившейся команды опытные спасатели, которые прошли спецподготовку, умеют работать в условиях повышенного риска и владеют навыками деблокирования пострадавших, разбора завалов, а также оказания первой помощи.
Примечательно, что вслед за отрядом в Белгород выедет и глава Челябинска Алексей Лошкин. На месте он сможет определить, чем ещё наш город может помочь Белгороду.