Не вымерзли: в Омской области проверили состояние озимых зерновых

В Омской области подвели итоги весеннего мониторинга обследования посевов озимой пшеницы. По мнению специалистов отдела по защите растений Омского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», зерновые культуры перезимовали удовлетворительно.
«13 марта 2026 года проведены выборочные обследования посевов озимой пшеницы сорта “Прииртышская-2” и “Льговская-4” Омского района на общей площади 110 га. При визуальном осмотре растения находятся в удовлетворительном состоянии», — сообщает ведомство на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также специалисты «Россельхозцентра» сообщили, что озимые зерновые не вымерзли: температура на глубине залегания узла кущения составила +1 градус, что соответствует норме.
