КС рассматривает жалобу администрации Калининграда об очистке федеральных водоемов

Заявителю удалось обжаловать это представление в суде, указав, что водные объекты не находятся в муниципальной собственности, а решения об их предоставлении в пользование не принимались. Суд установил отсутствие обязанности администрации по уборке этих водоемов. Однако апелляционная инстанция впоследствии отменила данное решение, исходя из того, что очистка акваторий не относится к государственным полномочиям. Именно поэтому органы местного самоуправления обязаны убирать водные объекты в границах своих образований независимо от формы собственности. Вышестоящие суды поддержали это решение.