Вашингтон
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клевер и охота на лепреконов: как в Калининграде относятся ко Дню святого Патрика

Традиционный ирландский праздник отмечают 17 марта.

Источник: Клопс.ru

Каждый год 17 марта в мире отмечают День святого Патрика — национальный праздник Ирландии, вышедший далеко за её пределы. Теперь это день уличных шествий, концертов и вечеринок в кельтском стиле. «Клопс» вспомнил историю праздника — и узнал, как к нему относятся калининградцы.

Покровитель Ирландии.

Праздник связан с именем святого Патрика, которого считают покровителем Ирландии и просветителем, принесшим на остров христианство. Его чествуют именно 17 марта, потому что так принято в англиканской и католической традиции. Православная церковь Патрика тоже признаёт, но вспоминает его 30 марта.

Изначально это был сугубо религиозный праздник, но за пределами Ирландии он быстро стал светским. Людям в разных странах пришлись по нраву зелёные костюмы, трилистник и традиционные блюда.

Гулянья на День святого Патрика особенно популярны в США: там весёлое празднование 17 марта давно стало обязательной частью городской жизни. Но и в России они проходят довольно давно: первый парад в честь ирландского святого состоялся в Москве в 1992 году.

А что в Калининграде?

В Калининграде, судя по опросу «Клопс Афиши», День святого Патрика — пока, скорее, экзотика, чем традиция. Большинство респондентов (63%) признались, что впервые слышат о таком празднике.

Оставшиеся ответы тоже не свидетельствуют о массовом интересе. Лишь 5% опрошенных сообщили, что планируют полноценную вечеринку в ирландском стиле. Ещё 3% готовы отметить символически: надеть что-то зелёное или угоститься праздничными лакомствами. Ещё 5% допускают, что могли бы поучаствовать в празднике, но без чётких планов и без привязки к дате.

18% респондентов заняли сдержанную позицию: они не собираются отмечать День святого Патрика, но сама идея им симпатична. Ещё 6% прямо заявили, что в этом году праздник пропустят. Так что в Калининграде День святого Патрика заметным культурным событием пока не стал.

