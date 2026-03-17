Большинство жителей Самары назвали идеальным отпуск длиной в четыре недели

Самарцы рассказали о желании отдыхать не меньше месяца ради полноценного восстановления.

Источник: Комсомольская правда

С 6 по 12 марта 2026 года в Самаре провели опрос об идеальной продолжительности отдыха. 33% опрошенных жителей города считают, что для полной перезагрузки нужно четыре недели. Еще 24% опрошенных признались, что хотели бы отдыхать больше месяца. Об этом сообщил сервис по поиску работы SuperJob.

«Короткий отдых выбирают немногие. Только три процента участников опроса согласны отдыхать десять дней, а две недели устраивают 15% самарцев», — пояснили аналитики.

Мужчины и люди старшего поколения чаще выступают за длинные каникулы. Жители Самары с зарплатой от 200 тысяч рублей тоже хотят отдыхать дольше остальных. Среди них 38% выбирают месяц отпуска. При этом женщины чаще мужчин готовы ограничиться двумя или тремя неделями. Самарцы со средним профессиональным образованием голосуют за долгий отдых чаще тех, кто окончил вуз.