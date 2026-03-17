В Иркутске усилят контроль за восстановлением территорий после земляных работ

За пять месяцев организации получили 31 претензию и были оштрафованы на 2,27 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске усилят контроль за восстановлением территорий после земляных работ. Как рассказали КП-Иркутск в администрации города, цель — оперативно устранять аварии на системах водоснабжения, канализации, тепло-, электро-, газоснабжения и связи.

— После аварийных работ компании обязаны восстановить нарушенное благоустройство. Зимой это ремонт дороги, восстановление внутриквартальных проездов и тротуаров, засыпка газонов грунтом, — уточняется в сообщении.

За последние пять месяцев ресурсоснабжающие организации получили 31 претензию и были оштрафованы на 2,27 миллиона рублей. Главные причины: затягивание земляных работ и беспорядок на участках после их завершения. Уже приведены в порядок 134 участка. Полное восстановление благоустройства должно быть закончено до 1 июня 2026 года.