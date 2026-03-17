В Иркутске усилят контроль за восстановлением территорий после земляных работ

За последние пять месяцев ресурсоснабжающие организации получили 31 претензию и были оштрафованы на 2,27 миллиона рублей. Главные причины: затягивание земляных работ и беспорядок на участках после их завершения. Уже приведены в порядок 134 участка. Полное восстановление благоустройства должно быть закончено до 1 июня 2026 года.