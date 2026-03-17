Есть ли жизнь вне Суперлиги: что ждёт дальше волейболисток калининградского «Локомотива»

Либеро Ольга Костюкевич после матча эмоционально прокомментировала исход серии: «Это больно, это обидно. Никто не рассчитывал на такой исход. Травмы, болезни, моральный упадок — со всем этим мы всё равно выходили и боролись. Ты работаешь и стараешься на максимум, в какой команде ты бы ни был. Пытаешься быть лучшим. Но есть так, как сейчас. Хочется закрыться на какой-то период от всего мира».