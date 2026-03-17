Калининградец прятал у себя ручной пулемет Дегтярева

Житель Калининграда прятал у себя на работе, в автосервисе, пригодный для стрельбы ручной пулемет Дегтярева. Информацию об этом проверили полицейские, и, как оказалось, не зря. 46-летнего мужчину уличили в незаконном хранении огнестрельного оружия.
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в мастерской на улице Полтавской в Калининграде пулемет с пустым дисковым магазином был спрятан в шкафу. Завернут он был в ткань.
Задержанный предприниматель отказался пояснить, откуда у него пулемет и с какой целью он его хранил.
Заведено уголовное дело.