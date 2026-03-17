Вашингтон
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградец прятал у себя ручной пулемет Дегтярева

Оружие, как выяснили эксперты, настоящее и пригодно для стрельбы.

Источник: Комсомольская правда

Житель Калининграда прятал у себя на работе, в автосервисе, пригодный для стрельбы ручной пулемет Дегтярева. Информацию об этом проверили полицейские, и, как оказалось, не зря. 46-летнего мужчину уличили в незаконном хранении огнестрельного оружия.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в мастерской на улице Полтавской в Калининграде пулемет с пустым дисковым магазином был спрятан в шкафу. Завернут он был в ткань.

Задержанный предприниматель отказался пояснить, откуда у него пулемет и с какой целью он его хранил.

Заведено уголовное дело.