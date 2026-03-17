Беспрозванных: Благотворительными взносами мы ещё лет десять будем строить детский хоспис в Калининграде

Детский хоспис в Калининграде будет строиться слишком долго только за счёт благотворительных взносов. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве региона.
«Проблема, с которой уже на протяжении нескольких лет обращаются родители, и ко мне обращались, — в регионе нет полноценного детского хосписа. Здесь Андрей Михайлович [Кропоткин] принял решение о выделении необходимых средств — порядка 200 миллионов рублей, чтобы эту проблему решить. Знаю, что тут частный хоспис пытаются строить. Здесь, Анжелика Валерьевна [Майстер], возьмите на личный контроль. Я посчитал просто, что теми благотворительными взносами, которые сегодня на частный хоспис уходят, ещё лет десять будем строить, а проблему нужно решать сейчас. Посмотрите, каким образом это можно сделать с точки зрения строительства хосписа для детей, и прошу это оперативно решить», — сказал Беспрозванных.
Детский хоспис «Дом Фрупполо» на улице Донского возводит благотворительный фонд «Верю в чудо». Работы ведут с 2022 года. Расходы непосредственно на строительство брала на себя компания К8 Александра Качановича. За счёт взносов собираются провести отделку и оснащение будущего центра.
Трёхэтажное здание хосписа планируют открыть в 2027 году. В нём обустраивают круглосуточный стационар на 15 комнат. Он рассчитан на около 300 пребываний в течение года. Дневной центр предполагает до 50 посещений в смену. Общая сумма необходимых средств на «Дом Фрупполо» — 300 миллионов рублей. К настоящему моменту собрали 43,7 миллиона рублей.