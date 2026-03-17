«Взрослый дядя начал вести себя чрезмерно навязчиво»: 8-летняя девочка стала жертвой беспринципного незнакомца

В Башкирии в полицию Нефтекамска обратилась 40-летняя горожанка, у которой со счетов списали крупную сумму. Выяснилось, что к происходящему причастна ее восьмилетняя дочь.
В мессенджере девочка получила сообщение от незнакомца, предложившего подарок — бонус к ее любимой интернет-игре. Она поверила и начала выполнять инструкции.
— Сначала ее попросили взять телефон мамы и под диктовку произвести операции, затем, набрав пароль входа, открыть все банковские приложения. Когда взрослый дядя начал вести себя чрезмерно навязчиво девочка испугалась, отключилась и без объяснений вернула телефон матери, — рассказали в пресс-службе МВД Нефтекамска.
К утру женщина обнаружила уведомления о списании денег со счета и обратилась в полицию. Позже дочь призналась, что произошло. Выяснилось, что аферисты успели оформить на женщину кредитную карту на 270 тысяч рублей и похитили более 60 тысяч с одного счета и 36 тысяч с другого. Если бы банки вовремя не заблокировали операции, сумма ущерба оказалась бы значительно больше.
— Убедительно просим проводить с детьми профилактические беседы, прививать навыки безопасного поведения в сети интернет, — призвали в правоохранительном ведомстве.
