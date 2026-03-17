Вашингтон
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцам назвали оптимальное время для употребления десертов

Рекомендацией поделилась врач диетолог-эндокринолог.

Врач диетолог-эндокринолог Ольга Павлова поделилась с читателями krsk.aif.ru информацией о том, в какое время лучше есть десерты.

По словам доктора, большое значение имеет последовательность потребления белков, жиров, клетчатки и углеводов при каждом приёме пищи.

«И завтрак, и обед, и ужин стоит начинать с белка и клетчатки, а уже после них употреблять усвояемые углеводы, в том числе полезные сладости, — рекомендует Ольга Павлова. — Например, на завтрак вы сначала съедаете яйца с овощным салатом, а потом десерт. Его объём не должен превышать 100−150 г».

Також диетолог порекомендовала несколько рецептов домашних лакомств.