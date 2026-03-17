Красноярцам назвали оптимальное время для употребления десертов

Врач диетолог-эндокринолог Ольга Павлова поделилась с читателями krsk.aif.ru информацией о том, в какое время лучше есть десерты.
По словам доктора, большое значение имеет последовательность потребления белков, жиров, клетчатки и углеводов при каждом приёме пищи.
«И завтрак, и обед, и ужин стоит начинать с белка и клетчатки, а уже после них употреблять усвояемые углеводы, в том числе полезные сладости, — рекомендует Ольга Павлова. — Например, на завтрак вы сначала съедаете яйца с овощным салатом, а потом десерт. Его объём не должен превышать 100−150 г».
Также диетолог порекомендовала несколько рецептов домашних лакомств.