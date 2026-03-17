В Ростовской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом, но вирусы активны

В период с 9 по 15 марта заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области не превышала эпидпорог и была на 5,3% ниже уровня предыдущей недели. При этом инфекции продолжают угрожать населению, отмечают в управлении Роспотребнадзора.
— В структуре вирусов на грипп приходится 9,4%, доминирует вирус гриппа А (H3N2). Среди негриппозных заболеваний — аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус, в целом на них приходится 90,6%. Преобладают метапневмовирусы и риновирусы, их доля — 23,6% и 21,3%, — говорится на сайте надзорного ведомства.
Всем рекомендуют следить за здоровьем. Особенно внимательными должны быть люди, входящие в группу риска: беременные женщины, дедушки и бабушки, а также люди с хроническими заболеваниями. Родители должны обращать внимание на состояние детей и подростков.
Защититься от инфекций помогает элементарная профилактика. После улицы нужно мыть руки, помещения следует периодически проветривать, а на улице лучше избегать скоплений людей. При недомогании необходимо сразу же обращаться к врачу. Самолечение недопустимо.
