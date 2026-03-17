В Башкирии взорвали лёд на реке Инзер

Спасатели внимательно следят за ситуацией на реках республики.

Источник: Кирилл Первов | телеграм

Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, сегодня спасатели совместно с военными взрывниками работают на реке Инзер возле сел Тавакачево и Узунларово Архангельского района. Здесь проводится превентивный подрыв льда — один из способов предотвратить образование ледовых заторов во время паводка. Именно такие заторы чаще всего становятся причиной резкого подъёма воды и подтоплений.

«Перед тем как прозвучит взрыв, проводится серьёзная подготовка. Спасатели выходят на лёд, бурят лунки, готовят места для закладки зарядов и полностью обеспечивают безопасность проведения работ. Такие профилактические мероприятия мы проводим ежегодно на наиболее сложных участках рек. Их цель простая и понятная — чтобы весенний паводок прошёл без происшествий, а жители населённых пунктов, расположенных у воды, чувствовали себя спокойно», — пояснил Кирилл Первов.

Ранее сообщалось, что в период половодья экстренные службы Башкирии будут работать круглосуточно.