В Башкирии взорвали лёд на реке Инзер

Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, сегодня спасатели совместно с военными взрывниками работают на реке Инзер возле сел Тавакачево и Узунларово Архангельского района. Здесь проводится превентивный подрыв льда — один из способов предотвратить образование ледовых заторов во время паводка. Именно такие заторы чаще всего становятся причиной резкого подъёма воды и подтоплений.
«Перед тем как прозвучит взрыв, проводится серьёзная подготовка. Спасатели выходят на лёд, бурят лунки, готовят места для закладки зарядов и полностью обеспечивают безопасность проведения работ. Такие профилактические мероприятия мы проводим ежегодно на наиболее сложных участках рек. Их цель простая и понятная — чтобы весенний паводок прошёл без происшествий, а жители населённых пунктов, расположенных у воды, чувствовали себя спокойно», — пояснил Кирилл Первов.
Ранее сообщалось, что в период половодья экстренные службы Башкирии будут работать круглосуточно.