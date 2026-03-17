В Башкирии взорвали лёд на реке Инзер

Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, сегодня спасатели совместно с военными взрывниками работают на реке Инзер возле сел Тавакачево и Узунларово Архангельского района. Здесь проводится превентивный подрыв льда — один из способов предотвратить образование ледовых заторов во время паводка. Именно такие заторы чаще всего становятся причиной резкого подъёма воды и подтоплений.