Стало известно, когда в Башкирию прилетят скворцы

В целом прилет ожидается позднее обычного из-за задерживающейся весны. Обычно в небе над республикой их видят с началом активного снеготаяния.
«В Кировской области и Чувашии любители уже сообщают о встрече со скворцами. Однако утверждать наверняка, что это перелетные скворцы, а не зимующие, мы не можем», — сказала в беседе с корреспондентом «Башинформа» орнитолог Полина Полежанкина.
Скворцы улетают с похолоданием на юге Евразии и севере Африки. Возвращаются в Россию и только здесь выводят птенцов.
Птицы живут около 17 лет. Как признают исследователи, скворцы каждый раз выбирают новое место жительства.
«Это зависит от возраста птицы и других факторов. И даже старые обыкновенные скворцы, по литературным данным, далеко не всегда возвращаются к прошлогодним гнездовьям, многие каждую весну выбирают место заново», — рассказала Полежанкина.