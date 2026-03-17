В дикую природу вернули трех спасенных в Евпатории лебедей

Птицы пострадали из-за резкого похолодания.

Источник: Соцсети

В Евпатории в дикую природу вернулись три лебедя, спасенные зимой от холодов, сообщил глава Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов.

Сильные морозы сковали водоемы людом, лишив птиц доступа к пище, что привело к их истощению и переохлаждению. Птицы были вынуждены покинуть привычные места и перебраться к морю, на набережную имени В. Терешковой. Местные жители и волонтеры незамедлительно обратились в государственную ветеринарную службу, которая начала оказывать помощь пернатым. Птицы прошли полный курс лечения, а ветеринары внимательно следили за их состоянием, постепенно возвращая их к привычному рациону. После полного восстановления лебедей вернули на озеро в Евпатории.

