Telegram стал самым популярным мессенджером у автолюбителей Татарстана

Он набрал почти в три раза больше голосов, чем занявший второе место МАХ. Третью строчку с небольшим отрывом занял WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Далее идут обычные СМС.
Еще 6% респондентов заявили, что не пользуются мессенджерами, а 1% выбрали другие приложения.
Три года назад лидировал WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), за ним следовали Telegram и Viber.
Ранее сообщалось, что в Telegram не прогружаются мультимедиа и сообщения отправляются со значительной задержкой.