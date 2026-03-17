Апрель в Нижегородской области ожидается на градус теплее климатической нормы

Апрель 2026 года на территории Нижегородской области будет теплее климатической нормы. Как передает корреспондент «КП-Нижний Новгород», начальник Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Людмила Филина в ходе заседания комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания сообщила, что среднемесячная температура ожидается на один градус выше средних многолетних значений.
— По прогнозу на апрель ожидается на один градус выше средних многолетних значений при уровне +5…+7 градусов, — уточнила синоптик, добавив, что количество осадков, напротив, предполагается ниже нормы.
По словам Людмилы Филиной, в марте весенние процессы продолжат активно развиваться. Температурный фон в регионе выше среднемноголетних значений на 5−8 градусов. При этом в первой половине месяца температурный режим был до 12 градусов ниже средних показателей.
Более теплая погода в сочетании с уже накопленными запасами снега может повлиять на интенсивность прохождения паводка. В бассейне Чебоксарского водохранилища накоплено 210−230% от нормы снега, а в Горьковском водохранилище — 130−160%. Вскрытие рек прогнозируется в конце марта — начале апреля, что соответствует нормативным показателям.