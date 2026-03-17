Апрель в Нижегородской области ожидается на градус теплее климатической нормы

Более теплая погода в сочетании с уже накопленными запасами снега может повлиять на интенсивность прохождения паводка. В бассейне Чебоксарского водохранилища накоплено 210−230% от нормы снега, а в Горьковском водохранилище — 130−160%. Вскрытие рек прогнозируется в конце марта — начале апреля, что соответствует нормативным показателям.