Вашингтон
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийске появится служба одного окна по вопросам газификации

Открытие учреждения запланировали на март.

Источник: Клопс.ru

В Балтийске появится служба одного окна по вопросам газификации. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз на оперативном совещании в правительстве во вторник, 17 марта.

«Откроем центр обслуживания по догазификации, заключению договоров и так далее. Это будет единое окно, куда можно будет обратиться и получить ответы на все интересующие вопросы», — сказал Черномаз.

Учреждение откроется на днях. «Там также можно будет подписать договор на поставку природного газа в частный или многоквартирный дом», — заключил министр.

Прокуратура заинтересовалась, почему в Балтийске не ввели в эксплуатацию обещанные газовые котельные.