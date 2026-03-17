В Волгограде подрядчиков заставят отремонтировать дороги за свой счет

Подрядчики в Волгограде будут за свой счет восстанавливать дороги, на которые еще действует гарантия. Асфальт после зимы разрушился на многих магистралях. Даже на тех, на ремонт которых еще недавно выделяли миллионы. Как заявил депутат облдумы Руслан Шарифов, парламентский корпус подключится к контролю за ремонтом магистралей. Обследование дорог и составление плана восстановительных работ продолжится в регионе до 1 мая.