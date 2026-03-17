В Волгограде подрядчиков заставят отремонтировать дороги за свой счет

Подрядчики в Волгограде будут за свой счет восстанавливать дороги, на которые еще действует гарантия. Асфальт после зимы разрушился на многих магистралях. Даже на тех, на ремонт которых еще недавно выделяли миллионы. Как заявил депутат облдумы Руслан Шарифов, парламентский корпус подключится к контролю за ремонтом магистралей. Обследование дорог и составление плана восстановительных работ продолжится в регионе до 1 мая.
— Принципиальная позиция руководства региона — если на дорогу распространяются гарантийные сроки, восстанавливать покрытие подрядчик обязан за свой счет. Никаких бюджетных трат на исправление недоделок быть не должно, — объяснил Руслан Шарифов, который возглавляет профильный комитет, а облдуме.
Помимо гарантийных, есть и другие участки дорог, разрушенные температурными качелями и осадками, на которые была богата прошедшая зима. Если это естественный износ, разрушенный асфальт будут заделывать за счет бюджета. В первую очередь обезопасят от ям пешеходные переходы возле школ, детских садов, больниц и других мест с большим трафиком.