В Красноярском крае для восстановления лесов вырастили 30 миллионов саженцев

В питомниках и мини-теплицах Красноярского края вырастят 30 миллионов сосен, елей и кедров для лесовосстановления. Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса, больше всего сеянцев планируют получить на территории Ермаковского, Енисейского и Большемуртинского лесничеств.
Уже весной маленькие сосны начнут высаживать в места вырубок и там, где деревья уничтожил пожар. Кроме того, краевые лесничества поставляют саженцы в другие регионы страны.
— Посадочный материал мы выращиваем в 32 питомниках и 11 мини-теплицах. В 2026 году мы планируем высадить более 15 миллионов сеянцев хвойных пород, — говорит Алексей Большаков, первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса.
Сейчас идет подготовка к лесокультурному сезону: специалисты готовят технику, а арендаторы заключают договоры на приобретение посадочного материала.