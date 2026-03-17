В Красноярском крае для восстановления лесов вырастили 30 миллионов саженцев

В питомниках и мини-теплицах края вырастят 30 миллионов сосен, елей и кедров для лесовосстановления.

Источник: Комсомольская правда

В питомниках и мини-теплицах Красноярского края вырастят 30 миллионов сосен, елей и кедров для лесовосстановления. Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и лесного комплекса, больше всего сеянцев планируют получить на территории Ермаковского, Енисейского и Большемуртинского лесничеств.

Уже весной маленькие сосны начнут высаживать в места вырубок и там, где деревья уничтожил пожар. Кроме того, краевые лесничества поставляют саженцы в другие регионы страны.

— Посадочный материал мы выращиваем в 32 питомниках и 11 мини-теплицах. В 2026 году мы планируем высадить более 15 миллионов сеянцев хвойных пород, — говорит Алексей Большаков, первый заместитель министра природных ресурсов и лесного комплекса.

Сейчас идет подготовка к лесокультурному сезону: специалисты готовят технику, а арендаторы заключают договоры на приобретение посадочного материала.