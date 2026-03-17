Воронежцам пообещали потепление до +13 после двух дней дождей со снегом

Воронежская область стоит на пороге резкой смены погоды: после череды осадков в регион вернется тепло. Согласно актуальному прогнозу регионального Гидрометцентра, воздух прогреется до +13 градусов уже в пятницу, 20 марта.
Однако метеорологи предупреждают, что весеннему теплу будет предшествовать непростой период. С ночи 18 марта и вплоть до утра 20 марта в области ожидаются интенсивные осадки. Будет идти дождь, временами переходящий в мокрый снег. Ночные температуры в эти дни будут отрицательными — столбики термометров опустятся до −2… −3 градусов.
Изменение погодных условий начнется во второй половине дня в пятницу. Синоптики прогнозируют, что 20 марта осадки прекратятся, и регион окажется во власти солнечного антициклона. Ожидается ясная погода: по области воздух прогреется до +13 градусов. В самом Воронеже обещают около +10 градусов.