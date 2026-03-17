и как с этим справиться

Как правило, корень проблемы кроется не в отсутствии работы в Воронеже как таковой, а в системных ошибках, которые мы совершаем на этапе коммуникации с нанимателем. Первое, на что стоит обратить внимание — это резюме. Зачастую мы превращаем его в автобиографию, перечисляя все места работы за последние десять лет без акцента на реальных достижениях. Рекрутеру не нужен список обязанностей, ему нужны результаты. Если ваше резюме не отвечает на вопрос «Что ты умеешь такого, что принесет пользу компании?», оно так и останется непрочитанным. Важно адаптировать каждый отклик под конкретную работу или свежие вакансии, подсвечивая те навыки, которые требуются в описании. Это не займет много времени, но кратно повышает шансы на приглашение.