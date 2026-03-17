В нижегородском аэропорту изменятся правила оказания медпомощи

С 1 сентября 2026 года в аэропортах России, включая нижегородский имени Чкалова, вступят в силу новые требования к работе фельдшерских здравпунктов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал Прессека» со ссылкой на обновленный регламент федерального Минздрава. Документ жестко закрепляет нормы оснащения и численность персонала: в каждой смене теперь должны дежурить заведующий, фельдшер, медсестра и санитар.