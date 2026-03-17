В нижегородском аэропорту изменятся правила оказания медпомощи

С 1 сентября 2026 года в аэропортах России, включая нижегородский имени Чкалова, вступят в силу новые требования к работе фельдшерских здравпунктов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал Прессека» со ссылкой на обновленный регламент федерального Минздрава. Документ жестко закрепляет нормы оснащения и численность персонала: в каждой смене теперь должны дежурить заведующий, фельдшер, медсестра и санитар.
Согласно нововведениям, полномочия медиков теперь официально распространяются на всю территорию аэропорта и летное поле. Здравпункты обязаны располагаться непосредственно в зоне обслуживания пассажиров и иметь каналы прямой связи с дежурными выездными бригадами городской скорой помощи. Это необходимо для максимально оперативной эвакуации пациентов в случае возникновения экстренных ситуаций, угрожающих жизни.
Организация таких пунктов полностью ложится на плечи операторов аэропортов. Если в авиаузле имеется несколько отдельно стоящих терминалов, полноценный медицинский пункт должен функционировать в каждом из них. Врачи аэропорта смогут оказывать как первичную медико-санитарную, так и скорую помощь в экстренной и неотложной формах.
