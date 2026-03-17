Воронежская область развивает сотрудничество с Беларусью в молодежной политике и фиджитал-спорте

Глава Воронежской области Александр Гусев встретился с делегацией комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России. Стороны обсудили развитие межрегионального сотрудничества в сферах молодежной политики, спорта, туризма, гуманитарных связей, совместных проектов по социальной инфраструктуре и сохранению исторической памяти.
Губернатор подчеркнул, что Воронежская область активно развивает взаимодействие с Беларусью по различным направлениям. Он напомнил о реализованных совместных проектах, среди которых строительство спортивных и образовательных объектов, и заявил о готовности региона к расширению сотрудничества.
Председатель комиссии Артем Туров отметил важность межрегионального взаимодействия в современных условиях, подчеркнув внимание к развитию массового спорта, молодежных обменов и современной спортивной инфраструктуры.
В ходе выездного заседания, прошедшего в здании облправительства, обсуждалось развитие спортивного сотрудничества с белорусскими регионами, включая Гомельскую область. Представители Воронежской области рассказали о возможностях в сфере спорта, подготовки спортсменов и проведении международных соревнований. С белорусской стороны говорили о совместных турнирах, обмене спортивными делегациями и молодежными программами.
Особое внимание участники заседания уделили развитию фиджитал-спорта — нового направления, сочетающего традиционные спортивные дисциплины и цифровые технологии. Были обсуждены совместные проекты, обмен опытом и проведение соревнований для вовлечения молодежи в спорт и активную деятельность.
Было подписано соглашение о сотрудничестве между воронежской и белорусской федерациями фиджитал-спорта. Уже запланировано проведение профильных соревнований в 2027 году и создание дополнительных площадок с адаптивными дисциплинами.
Кроме того, обсуждались вопросы молодежной политики и патриотического воспитания, организация международных молодежных форумов и фестивалей, в том числе XIX фестиваля «Молодежь — за Союзное государство», который планируется провести в 2026 году.
Александр Гусев отметил особый характер отношений России и Беларуси, подчеркнув роль молодежи в укреплении Союзного государства и необходимости передачи опыта старшего поколения новым поколениям через совместные проекты и спортивные инициативы.