В Звенигороде завершили поиски пропавшей девочки: тело ребёнка нашли в Москве-реке

В Звенигороде завершилась операция по поиску детей, пропавших 7 марта. Тело 13-летней девочки нашли в Москве-реке, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов в своём телеграм-канале.
«Это невосполнимая утрата, трудно принять и осознать такую трагедию. Искренне соболезную родным и близким. Разделяем вашу боль. Все эти дни работали спасатели, водолазы, медики, добровольцы. Спасибо каждому, кто участвовал и делал всё возможное. Семьям будет оказана вся необходимая помощь. Светлая память детям», — написал чиновник.
В последний раз пропавших детей видели у Москвы-реки, где школьники провалились под лёд. Очевидцы не бросились тонущим на помощь. Почти через неделю нашли тело первого мальчика, ещё через два дня — второго, в семи километрах от места происшествия.