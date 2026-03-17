Воронеж будет развивать фиджитал-спорт с Белоруссией

Делегация Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по молодежной политике, спорту и туризму 16 марта посетила Воронежскую область. На заседании в региональном правительстве обсудили вопросы развития молодежной политики, спортивного сотрудничества и туристического взаимодействия в рамках Союзного государства.
«Твердо настроены расширять контакты».
Губернатор Александр Гусев поприветствовал участников встречи и отметил, что Воронежская область традиционно уделяет особое внимание развитию международного и межрегионального сотрудничества, в том числе с регионами Республики Беларусь:
«Совместные патриотические акции, спортивные, образовательные, творческие и другие проекты в последние годы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Всё это служит укреплению отношений между нашими странами. Мы твердо настроены расширять подобные контакты».
Одним из главных вопросов заседания был посвящен развитию спортивного сотрудничества на региональном уровне. В частности, речь шла о взаимодействии Воронежской и Гомельской областей.
Министр физической культуры и спорта Воронежской области Павел Чибисов представил потенциал региона в сфере развития спорта, включая инфраструктуру, систему подготовки спортсменов и международные соревнования, которые проходят на территории региона. Начальник управления спорта и туризма Гомельского областного исполнительного комитета Павел Старосветский рассказал о возможностях расширения сотрудничества между регионами, включая проведение турниров, обмен спортивными делегациями и развитие молодежных спортивных программ.
Совместные проекты и обмен опытом.
Отдельной темой дискуссии стало развитие фиджитал-спорта — нового направления, которое объединяет традиционные спортивные дисциплины и цифровые технологии. Участники обсудили перспективы формирования единого пространства для развития фиджитал-спорта в рамках Союзного государства, обмен опытом между спортивными организациями, а также возможности проведения совместных соревнований и молодежных турниров. Этот формат интересен молодому поколению и способен стать эффективным инструментом вовлечения молодежи в спортивную и общественную деятельность.
В ходе заседания также обсудили подготовку к XIX фестивалю «Молодежь — за Союзное государство», который планируется провести в 2026 году. В 2026 году мероприятие по традиции объединит молодых артистов, творческие коллективы и молодежные организации России и Беларуси.
Заседание завершилось церемонией подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в области фиджитал-спорта в рамках Союзного государства. Документ направлен на развитие совместных проектов, обмен опытом, проведение международных соревнований, а также популяризацию нового спортивного направления среди молодежи России и Беларуси.
«Братскими отношениями с белорусским народом нужно дорожить».
После церемонии Александр Гусев ответил на вопросы журналистов о значении соглашения. Он подчеркнул особый характер отношений между двумя странами:
«У нас достаточно много друзей в мире, но очень мало братьев. И, конечно, братскими отношениями с белорусским народом нужно дорожить, развивать и укреплять их».
Глава региона добавил, что старшее поколение хорошо помнит жизнь в одной стране и понимает принципы функционирования Союзного государства, а молодежи необходимо передать этот опыт через совместные проекты, прежде всего в сфере спорта и патриотического воспитания.
Александр Гусев сообщил, что уже намечены конкретные совместные инициативы. Так, в планах проведение в Воронежской области соревнований между командами региона и Республики Беларусь по фиджитал-спорту в 2027 году.
«Это молодой вид спорта, и его важно начинать активно популяризировать. Такие соревнования могут стать хорошим информационным поводом, чтобы молодежь обратила внимание на этот формат и как можно больше ребят начали им заниматься», — отметил губернатор.
В завершение разговора глава региона сообщил, что рассматривается возможность создания в области еще одной площадки фиджитал-спорта с адаптивными дисциплинами. Сейчас обсуждается выбор места и поиск подходящего проекта.