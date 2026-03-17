Белорусы могут пожаловаться в Госконтроль на качество воды. Подробности приводит Комитет государственного контроля.
В среду, 18 марта, будет работать горячая линия по вопросам оказания услуг водоснабжения и канализации. Белорусы смогут сообщить о проблемах с качеством воды. В частности, на наличие в воде посторонних примесей, запахов, о повышенном содержании железа и так далее.
Кроме того, можно будет сообщить про отключение воды, прорывах трубопроводов, отсутствии напора в сети, затоплении подвалов в жилых домах. Также от белорусов выслушают информацию о проблемах при подключении к централизованным системам водоснабжения и канализации, о невосстановленном благоустройстве после проведения раскопок при замене водопроводных и канализационных сетей.
Звонить необходимо на короткие номер 191 в период с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Про нарушения, но с предоставлением фото, адреса проблемного объекта, можно сообщить в чат-бот телеграм-канала КГК Беларуси.
Кстати, новый закон о питьевом водоснабжении и водоотведении принят в Беларуси.
