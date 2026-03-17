Вашингтон
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветерану Великой Отечественной войны из Советска исполнился 101 год

Поздравления принимает сегодня Казис Виткаускас.

Источник: Комсомольская правда

Участнику Великой Отечественной войны из Советска Казису Игновичу Виткаускасу исполнился 101 год. Сегодня, 17 марта, фронтовик принимает поздравления. Как сообщает пресс-служба областного правительства, местные власти передали ветерану открытку за подписью президента, подарок и поздравили от губернатора.

Казис Виткаускас родился в Литовской ССР, в годы войны служил в стрелковой роте. В 1957 году приехал в Советск, работал на целлюлозно-бумажном заводе и мясокомбинате.

Казису Игновичу Виткаускасу присвоено звание «Почетный гражданин города Советска».

У ветерана есть пасынок, внучка, правнук и правнучка.