Ветерану Великой Отечественной войны из Советска исполнился 101 год

Участнику Великой Отечественной войны из Советска Казису Игновичу Виткаускасу исполнился 101 год. Сегодня, 17 марта, фронтовик принимает поздравления. Как сообщает пресс-служба областного правительства, местные власти передали ветерану открытку за подписью президента, подарок и поздравили от губернатора.
Казис Виткаускас родился в Литовской ССР, в годы войны служил в стрелковой роте. В 1957 году приехал в Советск, работал на целлюлозно-бумажном заводе и мясокомбинате.
Казису Игновичу Виткаускасу присвоено звание «Почетный гражданин города Советска».
У ветерана есть пасынок, внучка, правнук и правнучка.