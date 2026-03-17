Режим ЧС ввели на воронежской набережной из-за угрозы обрушения моста

В Воронеже объявили режим ЧС районного масштаба из-за аварийного состояния «парящего» моста на второй очереди Петровской набережной. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщил мэр города Сергей Петрин.
Из-за таяния льда на водохранилище и ошибок проектировщика конструкция, находящаяся над водоёмом, опасно накренилась. Обрушение может произойти в любой момент.
Подрядчик обязан демонтировать объект до 20 марта. В противном случае работы будут выполнены за счёт городского бюджета с последующим взысканием компенсации.
Сергей Петрин также отметил, что до 20 июня в городской администрации надеются получить заключение суда по поводу неожиданно начавшего рушиться моста. Восстановить его планируют по той же схеме, что и при демонтаже.