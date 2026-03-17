Воронежский губернатор поручил улучшить работу административных комиссий

16 марта губернатор Александр Гусев провёл еженедельное оперативное совещание, в котором принял участие первый заместитель министра экономического развития Воронежской области Константин Хорошев. Он доложил об итогах оценки эффективности деятельности административных комиссий муниципальных образований за 2025 год.
По слова Константина Хорошева, за отчётный период поступило 86 462 дела об административных правонарушениях, что на 7,9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Основная часть нарушений была связана с размещением автомобилей на платных парковках без внесения оплаты. По таким делам назначены штрафы на 216 млн рублей. Кроме того, были рассмотрены другие административные нарушения. Всего за двенадцать месяцев по 79 365 различным делам воронежцам были выписаны штрафы на сумму в 236 млн рублей.
Итоги прошедшего года демонстрируют значительную активизацию работы административных комиссий по профилактике совершения правонарушений. За отчётный период, по словам, Константина Хорошева, было проведено свыше двух тысяч профилактических мероприятий.
В ходе оперативного совещания также был озвучен план работы комиссий на 2026 год. Так, проводить заседания комиссий планируется не реже одного раза в месяц. Кроме того, будет усилена профилактическая работа, а нарушителей будут привлекать к ответственности за неуплату в срок административного штрафа.
По итогам доклада губернатор поручил повысить эффективность работы административных комиссий. Это он связал с тем, что по их инициативе было выявлено всего 2,5 тысячи нарушений. Александр Гусев призвал комиссии активизироваться.