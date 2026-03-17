Воронежский губернатор поручил улучшить работу административных комиссий

По слова Константина Хорошева, за отчётный период поступило 86 462 дела об административных правонарушениях, что на 7,9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Основная часть нарушений была связана с размещением автомобилей на платных парковках без внесения оплаты. По таким делам назначены штрафы на 216 млн рублей. Кроме того, были рассмотрены другие административные нарушения. Всего за двенадцать месяцев по 79 365 различным делам воронежцам были выписаны штрафы на сумму в 236 млн рублей.