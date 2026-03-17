В Нижегородской области во второй половине марта на 8 градусов теплее нормы

После аномально холодной первой половины месяца март 2026 года в Нижегородской области выходит на температурный режим значительно выше нормы. Как передает корреспондент «КП-Нижний Новгород», начальник Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Людмила Филина в ходе заседания комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания сообщила, что текущий температурный фон превышает среднемноголетние значения на 5−8 градусов. При этом в начале месяца столбики термометров опускались до 12 градусов ниже климатической нормы.