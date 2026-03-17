В Нижегородской области во второй половине марта на 8 градусов теплее нормы

После аномально холодной первой половины месяца март 2026 года в Нижегородской области выходит на температурный режим значительно выше нормы. Как передает корреспондент «КП-Нижний Новгород», начальник Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Людмила Филина в ходе заседания комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания сообщила, что текущий температурный фон превышает среднемноголетние значения на 5−8 градусов. При этом в начале месяца столбики термометров опускались до 12 градусов ниже климатической нормы.
По словам синоптика, столь резкий перепад создает предпосылки для активного таяния снега, запасы которого остаются рекордными. В бассейне Чебоксарского водохранилища накоплено 210−230% снега от нормы, в Горьковском водохранилище — 130−160%.
— Вскрытие рек прогнозируется в конце марта — начале апреля, что соответствует нормативным показателям, — уточнила Людмила Филина, добавив, что апрель также ожидается теплее обычного: среднемесячная температура будет на один градус выше нормы и составит +5…+7 градусов.
Сочетание высоких температур и значительных снегозапасов усиливает риски интенсивного половодья. В зоне риска находится 141 населенный пункт Нижегородской области. В регионе продолжается круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки, силы МЧС и муниципальных служб приведены в готовность. Для эвакуации жителей создано 150 пунктов временного размещения, способных вместить более 52,5 тысячи человек.