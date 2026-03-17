В поселке Витимский устранили коммунальную аварию и вернули отопление в дома

В поселке Витимский Мамско-Чуйского района специалисты устранили коммунальную аварию. Она произошла около 7:40 утра 17 марта 2026 года. Тогда 30 жилых домов и три социальных объекта: средняя школа, детский сад и фельдшерско-акушерский пункт остались без отопления.
— Для восстановления теплоснабжения задействована бригада из шести человек, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Уже к вечеру 17 марта специалисты завершили ремонтные работы на теплосети. Котельная была запущена, а система отопления полностью восстановлена.
