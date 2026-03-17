Спасти святыню: в Феодосии рухнула стена средневекового храма

Будут ли спасать средневековую святыню, в какие сроки и за чей счет — об этом РИА Новости Крым рассказали в администрации города.
Кто несет ответственность за храм
Как сообщили городские власти, древний армянский храм Архангелов Гавриила и Михаила несколько лет назад по договору безвозмездного пользования был передан Армянской Апостольской церкви и, согласно документу, обязанность по содержанию и охране объекта возложены непосредственно на эту организацию.
«Армянской Апостольской церковью и армянской общиной еще до разрушения был заказан проект на проведение противоаварийных работ. Но в связи с ситуацией, которая произошла, сейчас в проект вносятся корректировки», — рассказала замглавы администрации Феодосии Юлия Филатова.
Она подчеркнула, что вместо запланированных ранее противоаварийных работ теперь на объекте необходимо провести реставрацию. По данным феодосийской администрации, на этой неделе на месте будут работать эксперты департамента государственной охраны объектов культурного наследия республиканского минкульта, которые со своей стороны тоже оценят текущее состояние объекта и подготовят необходимые заключения.
Сроки и деньги
По словам Филатовой, ориентировочно подготовка проекта реставрации займет около трех месяцев. Пока документ находится на стадии разработки, далее последует этап экспертизы. Процесс взят на контроль мэрии и будет ускорен насколько это возможно, но конкретных сроков начала реставрации пока нет.
«После выделения финансирования необходимо будет определить подрядную организацию, которая будет иметь соответствующую лицензию. И уже тогда хотя бы приблизительно будет понимание по времени», — поясняет чиновница.
Стоимость реставрации, по ее словам, также будет понятна только после выхода проекта из экспертизы. Какая-то часть софинансирования, возможно, будет выделена из бюджета города — пока об этом говорить сложно, продолжает Филатова.
«Дело в том, что речь в любом случае идет об очень дорогостоящих работах. Безусловно, без помощи республики и без участия федеральных средств самостоятельно Феодосия не справится. При этом город вышел на республику с соответствующим запросом сразу после первого инцидента — обрушения колокольни», — говорит она.
Уголовное дело и прокурорский контроль
Первый инцидент — частичное обрушение колокольни средневекового храма — произошел еще 12 января, в феврале звонница разрушилась полностью. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое расследуют крымские следователи. Однако неравнодушные феодосийцы направили обращение по вопросу ненадлежащего содержания объекта еще и в приемную главы российского Следствия Александра Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте». После этого Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования.
11 марта стало известно о том, что в адрес администрации Феодосии внесено прокурорское представление о ненадлежащем содержании церкви. По результатам проверки установлено нарушение требований законодательства — администрацией города своевременно не принимались меры к сохранности объекта культурного наследия. При этом право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием, отмечали в прокуратуре Крыма. Масштабное разрушение части храма случилось в ночь на 15 марта.
Храм Архангелов Михаила и Гавриила — недействующая армянская церковь XV века, расположена в исторической части в Феодосии, по улице Армянской. Храм построен в стиле средневековой армянской архитектуры с элементами романского стиля, в обычной для того времени технике из местного бута на извести, своды и углы выложены из тесаного камня. Внутри строения сохранились фрагменты фресок и древний пол, выложенный плиткой. Последняя реставрация святыни была проведена в 1967—1970 годах.