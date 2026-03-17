БООР показало редкое животное, замеченное в Беларуси

В угодьях Лидского охотничьего хозяйства заметили альбиноса самца косули. У животных альбинизм является крайне редким явлением. Полностью белое животное паслось вместе с другими представителями стада, которые воспринимали его абсолютно спокойно, несмотря на цвет.