Еще две камеры установят на дорогах в Воронеже

На двух улицах Воронежа появятся камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом 17 марта сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
Камеры появятся у дома № 75/1 по улице Генерала Лизюкова и у дома № 1 В по улице Волгоградской в районе улицы Димитрова.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, камеры начали фиксировать говорящих по телефону водителей во всех районах Воронежа.
