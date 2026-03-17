В Лесосибирске стройфирма подделала документы для подтверждения опыта

В отношении директора компании возбудили уголовное дело.

Победившая в аукционе на реконструкцию здания Маклаковского дома культуры в Лесосибирске строительная фирма представила поддельный договор для того, чтобы подтвердить опыт в аналогичных работах.

Компания, зарегистрированная летом 2024 года, была близка к получению 200 миллионов рублей на реконструкцию, но в ходе проверки специалисты прокуратуры заметили, что по предоставленному ею договору работы фактически выполняла другая фирма — а значит, документ был подложным.

Контракт с компанией не заключили, материалы проверки передали следователям, а в отношении директора стройфирмы возбудили уголовное дело за использование заведомо подложных документов.

Расследование дела будет на контроле прокуратуры.